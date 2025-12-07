Il futuro di Mike Maignan continua a tenere banco a Milanello. Le sue prestazioni restano di livello altissimo, ma il rinnovo con il Milan non ha ancora preso forma e il contratto in scadenza nel 2026 apre scenari complessi in casa rossonera. La società valuta ogni opzione, mentre l’interesse di club come Juventus e Bayern Monaco aggiunge pressione al contesto. In parallelo, dalla Spagna emerge il nome di Andriy Lunin del Real Madrid come possibile soluzione. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il Milan riuscirà a blindare il suo portiere o dovrà aprire un nuovo tra i pali.

La posizione di Maignan e il nodo rinnovo

Mike Maignan è tornato a garantire prestazioni di alto profilo, confermando la sua importanza nel Milan. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, però, rimane un tema sensibile. Per adesso, non ci sono margini che f ciano pensare ad un accordo, nonostante gli sforzi di Max Allegri e del ds Igli Tare nel convincere il giocatore a restare in rossonero.

In occasione della precedente finestra estiva di calciomercato, Magic Mike era ad un passo dall’addio, con il Chelsea pronto a puntare su di lui con un’offerta da 15 milioni. A trattenerlo erano stati proprio Allegri, Tare e diversi compagni. A raffreddare la trattativa in chiave rinnovo sono stati invece i rapporti complicati tra l’entourage del portiere e la dirigenza rossonera. L’offerta iniziale da 5 milioni di euro netti era stata ritirata nei mesi successivi, generando malumori. Oggi, Maignan percepisce poco meno di 3 milioni.

Le alternative del Milan: da Suzuki a Lunin

Il club non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui questa fosse l’ultima stagione del classe ’97, sul quale si è informata anche la Juventus, mentre il Bayern Monaco valuta l’addio di Manuel Neuer per fare spazio all’ex Lille. Sono diversi i profili attenzionati: Suzuki del Parma, Caprile del Cagliari e Atubolu del Friburgo.

Secondo Tuttosport, però, spunta un nome nuovo dalla Liga. Si tratta di Andriy Lunin, classe ’99, vice di Courtois al Real Madrid. Il portiere ucraino è sotto contratto fino al 2030 e ha una valutazione intorno ai 25 milioni. È assistito da Jorge Mendes, procuratore con cui il Milan ha concluso operazioni recenti, come l’arrivo in prestito di Joao Felix dal Chelsea o l’acquisto di Pervis Estupiñán dal Brighton. Un ruolo potrebbe averlo anche Luka Modric, che ha condiviso sette anni a Madrid con Lunin e mantiene con lui un ottimo rapporto.

L’obiettivo della società: blindare Maignan

La priorità del Milan resta però il rinnovo di Maignan. Tuttavia, la trattativa ora è in fase di stallo. Prima di Lazio-Milan di Coppa Italia, il ds Igli Tare ha spiegato a SportMediaset: “Rinnovo di Maignan? Non sento… (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti”. Il club vuole evitare un nuovo caso spinoso e punta a definire la situazione entro i prossimi mesi.