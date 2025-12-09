Il Milan sta continuando a muoversi per trovare un centravanti da mettere nelle mani di Massimiliano Allegri in vista di gennaio. È una ricerca che va avanti da settimane, anche perché in casa rossonera la questione attacco è diventata inevitabile. La prima parte di stagione di Santiago Gimenez non ha convinto: pochi lampi, pochi numeri e quella sensazione costante che qualcosa non stia funzionando come dovrebbe. Per questo, dalle parti di Milanello, si ragiona sempre più concretamente sulla possibilità di cambiare qualcosa già nel prossimo mercato. Il club lombardo starebbe pensando di dire addio alla punta messicana a gennaio in modo da fare spazio per l’arrivo di un nuovo attaccante. Tra i nomi che stanno circolando c’è anche quello di un giovane bomber della Serie A.

Nuovo nome per l’attacco: pronto il colpo da 35 milioni?

Secondo gli ultimi rumors di mercato, il Milan si sarebbe fiondato sulle tracce di Santiago Castro, bomber classe 2004 del Bologna. La società rossonera vedrebbe nella punta argentina dei rossoblù il profilo perfetto da consegnare ad Allegri per rinforzare il reparto offensivo.

Santiago Castro è micidiale in area di rigore, capace di andare in gol in qualsiasi modo. Segna di testa, di destro, di sinistro, in acrobazia ed è capace anche di mettere a segno i cosiddetti gol “sporchi”. É un elemento fondamentale nelle gerarchie del Bologna di Vincenzo Italiano, ma con l’offerta giusta potrebbe partire.

Considerato che il parco attaccanti dei rossoblù è ben fornito, avendo anche Thijs Dallinga e Ciro Immobile, il club emiliano potrebbe anche decidere di cedere Santiago a gennaio. Il costo del cartellino si aggira sui 35 milioni di euro.