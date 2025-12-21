Mercato Milan, Tare spiazza tutti: doppio colpo dalla Juventus

In casa Milan il lavoro sul mercato è già entrato nel vivo. Il direttore sportivo sta iniziando a muoversi con anticipo, osservando da vicino una rosa che potrebbe avere bisogno di qualche ritocco mirato. Non c’è soltanto l’attacco tra i pensieri della dirigenza e la caccia a un nuovo centravanti. Nelle valutazioni del club rientra anche il centrocampo, un reparto che potrebbe finire sotto la lente in vista delle prossime mosse. Il Milan, di fatto, starebbe accarezzando l’idea di un doppio colpo dalla Juventus.

Tare scatenato: doppio colpo dalla Juve

Negli ultimi giorni, attorno al Milan ha iniziato a circolare anche il nome di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense della Juventus sarebbe finito nel mirino dei rossoneri, che stanno seguendo con attenzione la sua situazione. Da quando sulla panchina bianconera è arrivato Luciano Spalletti, il rendimento del giocatore americano è cresciuto in modo evidente, un percorso che non è passato inosservato a Casa Milan.

Il suo futuro in bianconero, però, è in bilico. Il contratto del centrocampista scade il 30 giugno 2026 e, al momento, le trattative tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’americano sembrano attraversare una fase di stallo. Tuttavia, a fiutare la possibilità occasione di mercato non è stato solo il Milan. Il centrocampista bianconero sarebbe seguito anche dalla Roma di Gasperini.

Non solo Weston McKennie, il Milan starebbe insistendo anche per Dusan Vlahovic. Igli Tare avrebbe mostrato grande interesse all’agente del calciatore, Darko Ristic, con il quale lavorerebbe da diversi mesi. Il centravanti serbo ha un contratto in scadenza al termine della stagione e i margini per il rinnovo appaiono davvero ridotti, soprattutto alla luce dei 12 milioni di ingaggio annui. Il Milan punta a Dusan Vlahovic a parametro zero.