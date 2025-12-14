Oltre a muoversi sul mercato per la questione attaccante, il Milan starebbe valutando la possibilità di chiudere un colpo anche in difesa. I ricambi De Winter e Odogu non offrono al momento le stesse garanzie dei titolari. Inoltre, manca un vero e proprio cambio di Gabbia al centro del reparto arretrato. La dirigenza rossonera, infatti, sarebbe al lavoro per garantire ad Allegri un nuovo centrale. Tare ambisce ad un profilo affidabile ma sostenibile, in linea con la politica finanziaria imposta da RedBird.
Torna di moda il pallino di Tare: il Milan punta gli occhi sul difensore del Chelsea
Secondo gli ultimi rumors di mercato, sarebbe tornato d’attualità il nome di Axel Disasi, difensore centrale del Chelsea, già valutato dal Milan nella scorsa estate. Il centrale classe 1998 non è riuscito a ritagliarsi continuità con i Blues, fermandosi finora a due sole presenze stagionali per un totale di 161 minuti complessivi in campo.
Disasi, difensore francese di piede destro e alto 1,91 metri, è legato al Chelsea da un contratto valido fino al 2029. La sua valutazione si aggira sui 15 milioni di euro. Prima dell’approdo in Premier League, il centrale ha completato il proprio percorso di crescita in Francia, passando da Paris FC a Stade de Reims fino al Monaco.
Il difensore prenderebbe in considerazione l’ipotesi di cambiare aria già a gennaio. In questo senso, i rapporti positivi tra Milan e Chelsea potrebbero rappresentare un fattore utile per agevolare l’operazione e trasformarla in una reale occasione di mercato.