Milan, accordo ad un passo: nuovo attaccante in arrivo per Allegri

Il Milan continua a guardarsi intorno sul mercato e nelle ultime settimane ha iniziato a seguire con attenzione Andrej Kostic. L’attaccante del Partizan Belgrado è da tempo nei radar del club rossonero e ora la trattativa sembra aver preso una direzione più concreta. I contatti sono andati avanti sottotraccia e nelle ultime ore si è entrati in una fase più operativa, segno che l’interesse è reale. A Milanello valutano il profilo con attenzione, convinti che possa essere un investimento interessante in ottica futura. L’operazione potrebbe chiudersi a breve e rientra nella linea societaria orientata a puntare su profili giovani, da far crescere all’interno di un progetto tecnico solido e duraturo.

Intesa ad un passo: il costo dell’operazione

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i contatti tra Milan e Partizan si sono intensificati nelle ultime ore. La dirigenza rossonera avrebbe già trovato un’intesa di massima con il giocatore, mentre resta da definire l’accordo finale tra i due club. I dialoghi proseguono in modo costante e filtra ottimismo sull’esito dell’operazione, che potrebbe sbloccarsi a breve. La valutazione complessiva si aggira attorno ai 5 milioni di euro più bonus.

Kostic ha attirato l’attenzione degli osservatori grazie alle prestazioni offerte nel campionato serbo. La sua continuità e la capacità di incidere in zona offensiva hanno convinto il Milan a muoversi con decisione, anticipando la concorrenza di altri club interessati.

Chi è Andrej Kostic

Classe 2007, Kostic è cresciuto nel settore giovanile del Partizan Belgrado dopo le prime esperienze in patria. Attaccante moderno, dotato di buona struttura fisica e senso del gol, ha mostrato qualità importanti nonostante la giovane età. Può agire sia da prima punta sia in una posizione più mobile, caratteristica che ne aumenta il valore tattico.

Nel corso dell’ultima stagione ha trovato spazio con continuità, mettendosi in evidenza per personalità e capacità di adattamento. Elementi che hanno convinto il Milan a puntare su di lui come investimento a medio-lungo termine. L’intesa con il Partizan sarebbe vicina e nei prossimi giorni potrebbero arrivare sviluppi decisivi.

L’idea del club sarebbe quella di inserirlo gradualmente nel contesto rossonero, dividendolo tra Milan Futuro e prima squadra. Il Milan lavora con attenzione ogni dettaglio, consapevole di poter mettere a segno un’operazione utile non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro.