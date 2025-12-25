Milan, Allegri lo vuole come regalo di Natale: chiamata tra il tecnico e il giocatore

È un Natale agrodolce per il Milan e per i loro tifosi. La sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli ha fatto sfumare un altro obiettivo dopo la Coppa Italia. Ora però il Diavolo ha una consapevolezza ben precisa: c’è da fare all-in sullo Scudetto. I rossoneri non avranno altri impegni da qui al resto della stagione e potranno concentrarsi unicamente sul campionato. Per raggiungere il grande obiettivo, però, Max Allegri ha bisogno di un suo pupillo: Federico Gatti. Il tecnico rossonero ha già chiamato il giocatore.

Milan, Allegri ha chiamato Gatti: l’affare resta molto complicato

Come dichiarato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto nel loro video YouTube, Allegri ha espresso la volontà di ricongiungersi con Gatti. Il tecnico toscano ha addirittura già chiamato il centrale della Juventus, ma al momento non c’è nulla di concreto. All’interno della dirigenza del Milan il profilo di Gatti non convince del tutto e per ora non sembra nemmeno esserci una vera e propria trattativa tra Milan e Juventus.

Ad oggi, dunque, c’è solo un legame molto stretto tra Allegri e Gatti, che però ovviamente non può bastare. Se davvero si vuole accontentare Allegri, è necessario che anche il Milan entri in gioco e provi ad imbastire una trattativa concreta con la Juventus. Trattativa che al momento, però, non è neppure iniziata.

Scambio Gatti-Ricci: “Al momento lo scambio non ha forma”

Nelle scorse ore si è parlato anche di un possibile scambio tra Gatti e Ricci, con il centrocampista rossonero che sarebbe potuto tornare a Torino, stavolta però nella sponda bianconera. Secondo quanto affermato, però, da Moretto al momento non c’è nulla di vero, anche perché il Milan non ha ancora deciso se provarci seriamente per Gatti.