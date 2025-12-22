Milan, Allegri può esultare: rientro importante in gruppo

Buone notizie per il Milan: nella giornata odierna Rafael Leão è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni. Aumentano quindi le possibilità di vederlo in campo nella sfida di domenica contro il Verona.

Milan, Leão in gruppo: probabile convocazione con il Verona

L’imperativo del Milan è mettersi subito alle spalle la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Per farlo, i rossoneri sono chiamati a tornare al successo già domenica contro il Verona. Un impegno da non sottovalutare, considerando le tante difficoltà che il Diavolo ha avuto finora quando ha affrontato le squadre di medio-bassa classifica.

Per superare gli scaligeri, il Milan potrà contare sul recupero di Rafael Leão. Il calciatore portoghese, fermo dallo scorso 8 dicembre, ha svolto l’intero allenamento odierno con i compagni. Ecco perché, date le numerose assenze nel reparto offensivo, Massimiliano Allegri potrebbe schierarlo dal 1′ nel lunch match con il Verona.