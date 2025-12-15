Milan, Allegri recupera il big rossonero: sarà titolare contro il Napoli

Da Milanello arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri: Youssouf Fofana è tornato ad allenarsi in gruppo e prenderà parte alla Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Probabile che venga schierato dal 1′ già nella semifinale di giovedì sera con il Napoli.

Milan, Fofana torna in gruppo: dal 1′ con il Napoli

Dimenticare l’ennesimo passo falso contro una medio-piccola e concentrarsi subito sulla semifinale di Supercoppa Italiana con il Napoli. Sono questi gli obiettivi del Milan e di Massimiliano Allegri, che, nel frattempo, può sorridere per il recupero di Youssouf Fofana. Secondo ‘calciomercato.com‘, infatti, il centrocampista francese, fermo dallo scorso 29 novembre, si è allenato con il resto dei compagni in mattinata.

Appare molto probabile che Allegri lo inserisca nell’undici titolare che giovedì sera, a Riad, affronterà il Napoli. Il rientro di Fofana potrebbe restituire al Diavolo quella solidità venuta meno nelle ultime sfide, in cui i rossoneri hanno incassato cinque gol tra Serie A e Coppa Italia.