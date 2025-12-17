Milan, altro infortunio per il Napoli: allenamento saltato e semifinale a rischio

Tra poco di più di 24 ore il Milan scenderà in campo a Riad per affrontare il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana. Un appuntamento importante per i rossoneri, che vogliono bissare il successo dello scorso anno e mettere così in bacheca il primo trofeo dell’era Allegri-bis. Per accedere alla finalissima di lunedì servirà prima battere i campioni d’Italia, che proprio in queste ore stanno facendo i conti con un altro infortunio: quello di Mathias Olivera.

Napoli-Milan, Olivera ha saltato l’allenamento: in dubbio per la semifinale

Questa mattina il Napoli ha svolto il primo allenamento in terra araba. Allenamento a cui non ha, però, presto parte Olivera a causa di un affaticamento al polpaccio. Le condizioni del terzino uruguaiano dovranno essere valutate nelle prossime ore, ma è chiaro che l’azzurro sia in forte dubbio per la semifinale di domani sera.

Si tratterebbe di un’altra assenza importante per Antonio Conte, che sta già lottando con una serie di infortuni. Ovviamente Olivera non è tra le pedine principali del Napoli di Conte, ma resta pur sempre un uomo importante nelle gerarchie del tecnico salentino.

Nel caso in cui Olivera non dovesse farcela per domani, al suo posto sarebbe già pronto Leonardo Spinazzola, in netto vantaggio su Miguel Gutierrez, ancora non al meglio dopo la recente distorsione alla caviglia.