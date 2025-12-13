Milan, annuncio sull’erede di Maignan: ora l’affare si complica

Per capire come si evolverà la situazione tra il Milan e Mike Maignan bisognerà attendere ancora. Il club rossonero dovrebbe sedersi al tavolo con l’entourage del portiere francese nel corso delle prossime settimane, alla ricerca di un’intesa per il prolungamento del contratto in scadenza a giugno. La dirigenza del Diavolo, in attesa di una decisione da parte di Maignan, starebbe valutando diversi profili in vista della prossima stagione, tra cui quello di Elia Caprile. Sul futuro dell’estremo difensore italiano si è espresso Guido Angelozzi, direttore sportivo del Cagliari.

Milan, per la porta piace Caprile del Cagliari

Come raccontato nelle scorse settimane da Matteo Moretto, uno dei nomi valutati dal Milan in caso di addio da parte di Mike Maignan è quello di Elia Caprile. Il classe 2001 ha un contratto sino al 30 giugno 2029 con il Cagliari, che in estate lo ha riscattato per circa 8 milioni di euro dal Napoli.

Nel corso di questa stagione, l’estremo difensore rossoblù verrà seguito ulteriormente, con l’obiettivo di capire se sia l’uomo giusto per prendere il posto di un pilastro come Maignan.

Caprile-Milan, il DS Angelozzi: “Non pensiamo di cedere nessuno”

Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima del fischio d’inizio del match contro l’Atalanta. Il direttore sportivo del Cagliari si è soffermato sulle tante voci di mercato relative al futuro di Elia Caprile, allontanando la cessione dell’estremo difensore rossoblù: