Milan, arriva il nuovo rinforzo: Romano conferma l’accordo dei rossoneri

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan in Coppa Italia, arriva l’annuncio sul prossimo acquisto dei rossoneri. Si tratta di Juan Arizala, terzino colombiano pronto a sbarcare nel campionato italiano.

Tutto fatto per Arizala: il Milan ha il suo nuovo terzino

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera avrebbe chiuso un nuovo colpo in difesa. Arizala arriverà dall’Independiente Medellin per circa 3 milioni di euro con clausola sulla futura rivendita. Il 20enne avrebbe rifiutato offerte dal Regno Unito e dal Belgio per il Milan. Si tratta di una delle cessioni più importati nella storia del campionato colombiano.

Dalla Colombia all’Italia: ecco chi è Juan David Arizala

Nato ad El Charco nell’ottobre del 2005, Arizala è arrivato nella prima squadra dell’Independiente Medellin nel 2024. Con i colombiani ha collezionato 50 presenze, segnando anche tre gol. Non è ancora arrivato in Nazionale maggiore, ma ha fatto il suo esordio con la Colombia U20 a gennaio di quest’anno. Il Milan ha deciso di investire su di lui per il futuro.