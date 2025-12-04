Milan, arriva il nuovo rinforzo: Romano conferma l’accordo dei rossoneri

Nuovo colpo per Allegri.

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Lazio-Milan in Coppa Italia, arriva l’annuncio sul prossimo acquisto dei rossoneri. Si tratta di Juan Arizala, terzino colombiano pronto a sbarcare nel campionato italiano.

Tutto fatto per Arizala: il Milan ha il suo nuovo terzino

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza rossonera avrebbe chiuso un nuovo colpo in difesa. Arizala arriverà dall’Independiente Medellin per circa 3 milioni di euro con clausola sulla futura rivendita. Il 20enne avrebbe rifiutato offerte dal Regno Unito e dal Belgio per il Milan. Si tratta di una delle cessioni più importati nella storia del campionato colombiano.

Arizala sarà un nuovo giocatore del Milan.
Mercato Milan, tutto fatto per l’arrivo di Arizala.

Dalla Colombia all’Italia: ecco chi è Juan David Arizala

Nato ad El Charco nell’ottobre del 2005, Arizala è arrivato nella prima squadra dell’Independiente Medellin nel 2024. Con i colombiani ha collezionato 50 presenze, segnando anche tre gol. Non è ancora arrivato in Nazionale maggiore, ma ha fatto il suo esordio con la Colombia U20 a gennaio di quest’anno. Il Milan ha deciso di investire su di lui per il futuro.

Laura Bisogno

