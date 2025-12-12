Milan, arriva in prestito dalla Premier per l’attacco: il club valuta l’ipotesi

Il nome di Niclas Fullkrug torna sul tavolo in casa Milan. ‘La Gazzetta dello Sport’ riferisce che il club sta valutando l’attaccante tedesco, oggi al West Ham ma chiamato in causa con poca continuità. Il giocatore vuole lasciare Londra e il club inglese sarebbe disposto anche a un prestito. La situazione crea uno spiraglio interessante per una squadra che cerca nuove soluzioni offensive.

Fullkrug e l’interesse del Milan

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan starebbe quindi valutando Fullkrug. Il club rossonero guarda con interesse a un profilo che conosce bene il contesto europeo.

Fullkrug, oggi al West Ham, vive una stagione complessa, con minutaggio ridotto e un ruolo meno centrale rispetto alle aspettative iniziali. La volontà del giocatore di cambiare aria apre perciò a una possibilità concreta per chi cerca un attaccante esperto, capace di garantire presenza fisica e movimenti utili in area.

Il punto sulla situazione al West Ham

L’attaccante tedesco sta giocando poco al West Ham e vorrebbe andare via; dal canto suo, il club inglese sarebbe disponibile anche alla cessione in prestito.

La posizione degli Hammers appare chiara. Le nove presenze stagionali, senza gol o assist, raccontano una fase complicata, benché maturata in un campionato come la Premier League che richiede adattamento immediato. Londra non sembra più la sua destinazione ideale, un dettaglio che il Milan valuta con attenzione, alla luce delle esigenze tecniche e delle dinamiche della Serie A.

Per il Milan invece si tratterebbe di un’opportunità che non altera gli equilibri economici e che porta esperienza in un reparto che ha bisogno di alternative.