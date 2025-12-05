Milan, attaccante cercasi: Tare vuole il top player di Serie A

Passano i mesi, ma l’assenza di un vero rapace d’area resta un problema non da poco per il Milan. Gli acquisti di Santiago Gimenez prima e di Christopher Nkunku dopo, non hanno portato i risultati sperati. Sia il messicano che il francese fanno fatica a timbrare il cartellino, con Max Allegri che preferisce la coppia Leao-Pulisic, nonostante nessuno dei due possa considerarsi un centravanti. Sull’agenda del Diavolo c’è quindi un colpo in attacco e la dirigenza sembra aver deciso su chi puntare: Mateo Pellegrino.

Milan stregato da Pellegrino: difficile l’acquisto a gennaio

Seppur l’esigenza di un attaccante sia una problematica non indifferente, difficilmente il Milan farà investimenti a gennaio. La dirigenza è, infatti, consapevole che a stagione in corso le valutazioni dei giocatori sono gonfiate ed è per questo che non sembra esserci l’intenzione di spendere. Come riportato da calciomercato.com, il primo nome sulla lista di Tare ed Allegri è Pellegrino del Parma, ma il suo arrivo già a gennaio è decisamente improbabile.

L’attaccante argentino sembra essere il profilo perfetto per lo stile di gioco di Allegri, ma tutto dovrebbe essere rimandato alla prossima estate. Chiaramente bisognerà sperare che Pellegrino non trovi una nuova squadra già nelle prossime settimane, con il Milan che rischierebbe così di restare con un pugno di mosche in mano.

Milan, Gimenez non convince: ma l’addio a gennaio resta improbabile

È ovvio che se il Milan dovesse decidere di affondare il colpo per un nuovo attaccante, il primo indiziato a far spazio in rosa sarebbe Santiago Gimenez. Il messicano non ha mai lasciato il segno in questi mesi in rossonero ed ormai sembra essere la quarta scelta di Allegri. In una recente intervista ad ESPN, la sua agente Rafaela Pimenta ha affermato che tutto va bene e che sia lei che il suo assistito sono tranquilli.

Parole che non aprono, dunque, ad un possibile addio di Gimenez già a gennaio. Di certo, però, il matrimonio tra il Milan e l’ex Feyenoord non procede come ci si aspettava.