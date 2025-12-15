Milan, buone notizie per Allegri: arriva l’esito degli esami strumentali

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per il Milan si prepara l’importante impegno della Supercoppa. La squadra rossonera dovrà prontamente dimenticare le difficoltà subite contro i neroverdi e presentarsi all’esordio contro il Napoli con la consapevolezza dei propri mezzi e cercando di dimostrare già contro gli azzurri di meritare il primo trofeo della stagione.
Milan, buone notizie per Allegri: l’esito degli esami di Gabbia
Sono arrivate proprio in questi minuti buone notizie per Matteo Gabbia, vittima di un infortunio contro il Sassuolo: gli esami strumentali, infatti, hanno escluso il peggio per il giocatore rossonero.
Si tratterebbe, infatti, di un semplice trauma in iperestensione del ginocchio sinistro: il tutto dovrebbe permettere al giocatore di rientrare prima della fine dell’anno, verosimilmente per l’ipotetica finale di Supercoppa il 22 dicembre.