Milan, buone notizie per Allegri: arriva l’esito degli esami strumentali

Buone notizie per Max Allegri

Dopo il pareggio contro il Sassuolo, per il Milan si prepara l’importante impegno della Supercoppa. La squadra rossonera dovrà prontamente dimenticare le difficoltà subite contro i neroverdi e presentarsi all’esordio contro il Napoli con la consapevolezza dei propri mezzi e cercando di dimostrare già contro gli azzurri di meritare il primo trofeo della stagione.

Milan, buone notizie per Allegri: l’esito degli esami di Gabbia

Sono arrivate proprio in questi minuti buone notizie per Matteo Gabbia, vittima di un infortunio contro il Sassuolo: gli esami strumentali, infatti, hanno escluso il peggio per il giocatore rossonero.

Si tratterebbe, infatti, di un semplice trauma in iperestensione del ginocchio sinistro: il tutto dovrebbe permettere al giocatore di rientrare prima della fine dell’anno, verosimilmente per l’ipotetica finale di Supercoppa il 22 dicembre.

Gennaro Di Finizio

