Milan, cessione a sorpresa? Contatti in corso: Fabrizio Romano conferma tutto

Il Milan è reduce dalla vittoria per 3-0 contro il Verona, arrivata grazie alla doppietta di Christopher Nkunku. Il francese si è finalmente sbloccato, ma le due reti non bastano per allontanare le voci di mercato. Anche l’esperto di mercato Fabrizio Romano, infatti, conferma il pressing dei club turchi per lui.

Il Fenerbahce insiste per Nkunku: la situazione

Intervenuto in un video sul suo canale Youtube, Romano ha confermato che l’interesse del Fenerbahce per Nkunku sia ancora vivo e che questa non si tratti di una pista chiusa dopo la doppietta di ieri:

“Nkunku resta un tema di mercato da monitorare. C’è un interesse del Fenerbahce, che ha avuto dei contatti col Milan negli ultimi giorni. Il vero nodo sarà la volontà del giocatore, bisognerà capire cosa avrà intenzione di fare”.

Insomma, il futuro del francese resta tutt’altro che scontato e la sua volontà sarà decisiva per la scelta.