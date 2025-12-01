Milan, che frecciata dall’ex Inter: avete sentito? Il riferimento non è stato casuale

Nonostante le assenze e qualche prestazione sottotono, il Milan è in vetta alla classifica di Serie A. A fare la differenza sono stati i punti conquistati negli scontri diretti, tra cui quello contro l’Inter. Una vittoria sofferta arrivata grazie ad un’ottima fase difensiva e alla super prestazione si Mike Maignan. Analizzando il momento della squadra di Cristian Chivu, Marco Materazzi è tornato a parlare del derby.

Inter-Milan, Materazzi: “Dopo 7-8 derby persi consecutivamente…”

Marco Materazzi ha parlato anche ai microfoni di ‘Sky Sport’ e il riferimento al club rossonero non è di certo passato inosservato.

L’ex difensore ha analizzato la prima parte di stagione dell’Inter, concentrandosi anche sul derby perso contro il Milan e sulla prestazione della squadra di Massimiliano Allegri: