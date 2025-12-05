Il Milan ha ceduto tanto durante la scorsa estate. Dovendo giocare solamente il campionato e la Coppa Italia, a Massimiliano Allegri non servivano troppe alternative, riuscendo a utilizzare meno giocatori considerando la possibilità di poter recuperare con più tempo. Tra le cessioni arrivate lo scorso anno c’è stata quella di Yunus Musah, che però potrebbe rientrare al Milan.
Musah-Atalanta, l’americano non ha convinto: i dettagli
Durante il calciomercato estivo Yunus Musah si era trasferito dal Milan all’Atalanta con la formula del prestito oneroso pari a 4 milioni di euro e il diritto di riscatto stabilito a 24 milioni di euro.
Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, questo diritto non verrà utilizzata dalla Dea. Pochissimo lo spazio per l’americano (solo 317′ giocati), con prima Juric e adesso Palladino, che non impazziscono per l’ex rossonero, tanto da aver già deciso per il non riscatto.
La risposta del Milan e il Mondiale che si avvicina
Dal canto suo, il Milan potrebbe optare per una decisione drastica. Vista la sicurezza del mancato riscatto, i rossoneri potrebbero optare per la fine del prestito e il ritorno dell’americano già a gennaio.
Così facendo, i rossoneri e Igli Tare potrebbero trovare una nuova possibile sistemazione per il centrocampista, in vista anche del Mondiale 2026. Spinto dalla motivazione di voler essere convocato per la competizione estiva, Musah potrebbe accettare questa opzione, cercando di trovare subito un’altra sistemazione dopo il ritorno in rossonero.