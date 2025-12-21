Milan – Como, arriva una critica pesante alla società: cosa è successo

La partita tra Milan e Como che si terrà a Perth, in Australia, continua a far discutere tutti i principali opinionisti. L’ultima voce che si è alzata in questo senso è quella di Carlo Pelegatti, noto giornalista dell’ambiente rossonero. Pelegatti si è sempre ritenuto contrario alla questione, ma durante il suo ultimo intervento sul canale YouTube, si è scagliato duramente nei confronti della dirigenza, colpevole, secondo il giornalista, di aver voluto la partita in Australia.

Milan-Como in Australia, Pellegatti non ci sta!

Carlo Pelegatti ha iniziato il suo intervento parlando della pessima gestione dell’evento. Queste le parole del giornalista:

“Il Como continua a dire che a loro risulti che non si giochi a Perth e continua a ripetere che non ha notizie in questo senso. Ormai manca un mese e ancora bisogna organizzare un evento lontano 22 ore dall’Italia”.

Pelegatti durissimo contro Furlani e Scaroni

Il giornalista ha continuato con toni durissimi nei confronti della dirigenza rossonera, di seguito le parole: