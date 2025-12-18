Arriva la conferma ufficiale, e la si ha direttamente dal diretto interessato, ovvero il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Il presidente della lega del massimo campionato italiano ha ufficializzato, ai microfoni di SportMediaset, che la partita di recupero tra Milan e Como si giocherà l’8 febbraio e lo si farà in Australia, a Perth. Di seguito le dichiarazioni complete del presidente Ezio Simonelli.
Milan-Como, arriva la conferma di Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth”
Il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha confermato a Mediaset che Milan-Como si giocherà in Australia l’8 febbraio. Le sue dichiarazioni.
“Milan-Como si giocherà a Perth l’8 di febbraio. Avevamo dei dubbi su alcune condizioni che ci aveva posto l’AFC, che non ci sembravano praticabili, soprattutto sugli arbitri asiatici. Abbiamo grande fiducia nei nostri arbitri e dunque non ci sentivamo di aderire a questa richiesta. Ho parlato con Collina e ci ha garantito personalmente sulla loro affidabilità. Ho già in mente alcuni nomi, ci ha rassicurato e accetteremo questa condizione. Metteremo a posto gli ultimi dettagli nei prossimi giorni, ma questo era lo scoglio più grande”.