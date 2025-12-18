Arriva la conferma ufficiale, e la si ha direttamente dal diretto interessato, ovvero il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Il presidente della lega del massimo campionato italiano ha ufficializzato, ai microfoni di SportMediaset, che la partita di recupero tra Milan e Como si giocherà l’8 febbraio e lo si farà in Australia, a Perth. Di seguito le dichiarazioni complete del presidente Ezio Simonelli.

Milan-Como, arriva la conferma di Simonelli: “Si giocherà l’8 febbraio a Perth”

