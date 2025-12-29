Milan-Como, niente più dubbi: Simonelli annuncia dove si giocherà

di
Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A

Seppur non si sia ancora giocata, quella tra Milan e Como è senza dubbio una delle gare di cui più si è parlato in questi mesi. Fissata inizialmente l’8 febbraio, a causa delle Olimpiadi invernali che renderanno inagibile San Siro, si è discusso molto su dove e quando la sfida si sarebbe dovuta disputare.

Nelle scorse settimane sembrava che la gara sarebbe andata in scena in Australia, diventando così la prima partita di Serie A disputata all’estero. Una decisione che ha ovviamente fatto imbestialire molti tifosi, ma che ormai è stata cancellata. Le recenti dichiarazioni di Ezio Simonelli non lasciano più dubbi: Milan-Como si giocherà a San Siro.

Simonelli su Milan-Como: “Si giocherà a San Siro nella prima data utile”

Intervenuto a Radio Anch’io Sport, il presidente della Serie A ha confermato quanto era già stato ipotizzato negli scorsi giorni. La sfida di campionato tra Milan e Como non si giocherà più in Australia o in altri parti del mondo, ma a San Siro. Resta ora da capire quando la gara potrà essere disputata, a causa del calendario fitti e del percorso dell’Inter in Champions League, che avrà un peso non irrilevante:

Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara verrà piazzata il prima possibile, quasi certamente in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dagli impegni in Champions League dell’Inter.

L'entrata dello stadio San Siro
Entrata dello stadio San Siro, ora di proprietà di Milan e Inter

Al momento, dunque, la prima ipotesi è che Milan-Como vada in scena il 17 febbraio, ma solo se l’Inter si qualificherà tra le prime otto in Champions League e non dovrà quindi giocare i playoff. In caso contrario, la sfida dovrà essere giocata più avanti.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
Gestione cookie