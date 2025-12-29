Milan-Como, niente più dubbi: Simonelli annuncia dove si giocherà

Seppur non si sia ancora giocata, quella tra Milan e Como è senza dubbio una delle gare di cui più si è parlato in questi mesi. Fissata inizialmente l’8 febbraio, a causa delle Olimpiadi invernali che renderanno inagibile San Siro, si è discusso molto su dove e quando la sfida si sarebbe dovuta disputare.

Nelle scorse settimane sembrava che la gara sarebbe andata in scena in Australia, diventando così la prima partita di Serie A disputata all’estero. Una decisione che ha ovviamente fatto imbestialire molti tifosi, ma che ormai è stata cancellata. Le recenti dichiarazioni di Ezio Simonelli non lasciano più dubbi: Milan-Como si giocherà a San Siro.

Simonelli su Milan-Como: “Si giocherà a San Siro nella prima data utile”

Intervenuto a Radio Anch’io Sport, il presidente della Serie A ha confermato quanto era già stato ipotizzato negli scorsi giorni. La sfida di campionato tra Milan e Como non si giocherà più in Australia o in altri parti del mondo, ma a San Siro. Resta ora da capire quando la gara potrà essere disputata, a causa del calendario fitti e del percorso dell’Inter in Champions League, che avrà un peso non irrilevante:

Milan-Como si giocherà a San Siro nella prima data utile. Il Milan è uscito dalla Coppa Italia e la gara verrà piazzata il prima possibile, quasi certamente in uno dei mercoledì in cui San Siro sarà libero dagli impegni in Champions League dell’Inter.

Al momento, dunque, la prima ipotesi è che Milan-Como vada in scena il 17 febbraio, ma solo se l’Inter si qualificherà tra le prime otto in Champions League e non dovrà quindi giocare i playoff. In caso contrario, la sfida dovrà essere giocata più avanti.