Milan da Scudetto? Sentite Mourinho: che messaggio dopo la gara con il Napoli

José Mourinho in panchina con il Benfica

Al termine di Benfica-Napoli, José Mourinho si è espresso sulle squadre favorite per la conquista dello scudetto. Secondo il tecnico portoghese, Inter e Napoli hanno le rose più forti del campionato, ma il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare l’assenza di impegni infrasettimanali per vincere il titolo.

Milan, Mourinho fiducioso: “Può vincere lo scudetto”

Il successo in rimonta contro il Torino ha ulteriormente galvanizzato il Milan, in testa alla classifica insieme al Napoli. A spingere ancora di più i rossoneri è stato anche José Mourinho. Nella serata di ieri, dopo la vittoria del suo Benfica sul Napoli, all’allenatore portoghese è stato chiesto in conferenza stampa di indicare la sua favorita per la conquista dello scudetto. Ecco la sua risposta:

“Chi vincerà lo scudetto? Difficile dirlo. L’Inter ha un super potenziale, il Napoli pure. Il Milan gioca una partita alla settimana e ha un allenatore fantastico come Max, che può allenare in un modo in cui Conte e Chivu non possono fare con tante gare da disputare. Purtroppo penso che sarà fra questi tre. Mi piacerebbe tantissimo che ci fosse la Roma, ma non penso”.

Laura Bisogno

