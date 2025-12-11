Milan da Scudetto? Sentite Mourinho: che messaggio dopo la gara con il Napoli

Al termine di Benfica-Napoli, José Mourinho si è espresso sulle squadre favorite per la conquista dello scudetto. Secondo il tecnico portoghese, Inter e Napoli hanno le rose più forti del campionato, ma il Milan di Massimiliano Allegri potrebbe sfruttare l’assenza di impegni infrasettimanali per vincere il titolo.

Milan, Mourinho fiducioso: “Può vincere lo scudetto”

Il successo in rimonta contro il Torino ha ulteriormente galvanizzato il Milan, in testa alla classifica insieme al Napoli. A spingere ancora di più i rossoneri è stato anche José Mourinho. Nella serata di ieri, dopo la vittoria del suo Benfica sul Napoli, all’allenatore portoghese è stato chiesto in conferenza stampa di indicare la sua favorita per la conquista dello scudetto. Ecco la sua risposta: