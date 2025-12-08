Milan, folle rimonta a Torino: l’influenzato Pulisic entra e ribalta i granata

Christian Pulisic esulta con i compagni di squadra dopo il gol nella sfida di campionato tra Torino e Milan

Sembrava dover essere una serata horror per il Milan, ma tutto si è poi trasformata in una vittoria indimenticabile. A causa di un avvio disastroso i rossoneri vanno sotto di due reti contro il Torino, riuscendo poi a tornare in corsa con una sassata dalla distanza di Adrien Rabiot. Subito dopo, però, il gol del francese il Diavolo perde Leao per un problema all’adduttore. Nella ripresa la gara cambia radicalmente, con Christian Pulisic che entra dalla panchina e con una doppietta regala i tre punti al Milan che trionfa per 3-2.

Pulisic è di un livello superiore: entra e manda il Milan al primo posto

Che Pulisic fosse un fenomeno già lo si sapeva, ma questa sera lo statunitense ha superato ogni più rosea aspettativa. Con uno stato di forma tutt’altro che ottimale, anche a causa di un’influenza, Capitan America fa comunque ciò che vuole e trasforma un lunedì sera catastrofico uno magico. Doppietta da subentrato, che dimostra ancora una volta chi sia il vero fuoriclasse della squadra.

Ringrazia il Milan, che risponde a Napoli ed Inter e si riprende la vetta della classifica assieme ai partenopei. Il successo ovviamente non cancella una prima parte di gara disastrosa, con il Milan che ancora una volta ha dato la sensazione di non saper affrontare nel modo giusto le avversarie sulla carta inferiori. Almeno per stasera, però, si può andare a dormire tranquilli, e soprattutto da primi in classifica.

