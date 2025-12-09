Milan, Gimenez ai saluti: spunta un club argentino sul messicano

di
Milan, Leao rincuora Gimenez

Il futuro di Santiago Gimenez continua ad essere al centro dell’attenzione in casa Milan. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, con appena un gol realizzato in Coppa Italia, la società rossonera starebbe realmente pensando di mettere fine all’avventura del messicano in Italia, pur avendo investito oltre 30 milioni di euro.

Parallelamente, tra i possibili sostituti è emerso il nome di Lorenzo Lucca del Napoli, nonché altro profilo reduce da mesi complessi. Nel frattempo, oltre alle piste inglesi, per Gimenez si è fatto avanti un club argentino, pronto a inserirsi nella corsa al bomber ex Feyenoord.

Nuovo club su Gimenez: l’ex Feyenoord va in Argentina?

Negli ultimi giorni l’interesse più concreto sembrava arrivare da club di Premier League come Leeds, Sunderland e West Ham. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, si sarebbe inserito anche il Boca Juniors, deciso a rinforzare il reparto offensivo con un colpo di livello.

Nel mirino degli argentini, oltre al Bebote, ci sarebbe anche Paulo Dybala. L’idea sarebbe quella di proporre un trasferimento in prestito.

Milan, Gimenez durante una gara con i rossoneri
Milan, Gimenez in campo per un match con i rossoneri – (Ansa) SpazioMilan.it

Le parole dell’agente

A ridimensionare le voci è però intervenuta Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che ha ribadito la volontà di restare a Milano, sottolineando l’assenza di segnali negativi da parte del club:

“Non mi sorprende che la Premier lo desidera. È normale che ci siano due/tre club interessati, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in una squadra che non era prima in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: ‘No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie’”.

Nunzio Marrazzo

Giornalista pubblicista dal 2019, iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera N. 172270. Ho trasformato la mia passione per la scrittura e lo sport in una professione. Ho iniziato il mio percorso come redattore per Sport Campania, partecipando attivamente a numerosi eventi sportivi e affinando le mie competenze sul campo. Nel 2021 ho arricchito il mio percorso giornalistico grazie a un anno di servizio civile con Amesci, lavorando all’interno della redazione di Metropolis Quotidiano. Dal 2023 collaboro con il network di Nuovevoci, un ambiente che mi ha non solo offerto “spazi” stimolanti in cui esprimermi, ma anche una vera e propria famiglia. Determinato e sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare, vivo per catturare i momenti più emozionanti dello sport e trasformarli in parole.
Gestione cookie