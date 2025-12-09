Milan, Gimenez ai saluti: spunta un club argentino sul messicano

Il futuro di Santiago Gimenez continua ad essere al centro dell’attenzione in casa Milan. Dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative, con appena un gol realizzato in Coppa Italia, la società rossonera starebbe realmente pensando di mettere fine all’avventura del messicano in Italia, pur avendo investito oltre 30 milioni di euro.

Parallelamente, tra i possibili sostituti è emerso il nome di Lorenzo Lucca del Napoli, nonché altro profilo reduce da mesi complessi. Nel frattempo, oltre alle piste inglesi, per Gimenez si è fatto avanti un club argentino, pronto a inserirsi nella corsa al bomber ex Feyenoord.

Negli ultimi giorni l’interesse più concreto sembrava arrivare da club di Premier League come Leeds, Sunderland e West Ham. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, si sarebbe inserito anche il Boca Juniors, deciso a rinforzare il reparto offensivo con un colpo di livello.

Nel mirino degli argentini, oltre al Bebote, ci sarebbe anche Paulo Dybala. L’idea sarebbe quella di proporre un trasferimento in prestito.

A ridimensionare le voci è però intervenuta Rafaela Pimenta, agente del giocatore, che ha ribadito la volontà di restare a Milano, sottolineando l’assenza di segnali negativi da parte del club:

“Non mi sorprende che la Premier lo desidera. È normale che ci siano due/tre club interessati, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in una squadra che non era prima in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: ‘No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie’”.