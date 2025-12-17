Milan, la Supercoppa può farti ricco: svelato il montepremi in caso di vittoria!

Oltre 23 milioni di euro complessivi, distribuiti tra le squadre partecipanti e non solo: questo è il volume d’affari per la Supercoppa Italiana 2025. In campo ci saranno Milan, Napoli, Inter e Bologna, con il club rossonero chiamato a inseguire un trofeo che vale prestigio, visibilità internazionale e risorse economiche importanti. In ballo, d’altronde, c’è la riconferma dopo il successo dello scorso anno.

Supercoppa Italiana, in ballo maxi-montepremi

La terza edizione con il format della Final Four conferma numeri molto alti. Come riportato da Calcio&Finanza, il montepremi complessivo supererà anche nel 2025 la soglia dei 23 milioni di euro. Una cifra resa possibile dall’organizzazione dell’evento in Arabia Saudita e dalla vendita dei diritti televisivi.

La distribuzione dei premi è chiara. Le due squadre eliminate in semifinale incasseranno 2,4 milioni di euro ciascuna. La finalista sconfitta porterà a casa 6,7 milioni. Il club che alzerà il trofeo potrà contare su 9,5 milioni di euro, con la possibilità di arrivare fino a 11 milioni complessivi grazie a un’ulteriore amichevole con la vincitrice della Supercoppa locale.

Quanto può guadagnare il Milan dalla Supercoppa

Per il Milan, qualificato in quanto finalista di Coppa Italia, la Supercoppa rappresenta una doppia occasione. Da un lato il valore sportivo del trofeo, dall’altro un incasso che può incidere sul bilancio stagionale. Anche in caso di eliminazione in semifinale, il club rossonero avrebbe la certezza di 2,4 milioni di euro. Raggiungere la finale garantirebbe almeno 6,7 milioni.

La vittoria, invece, aprirebbe la porta al premio massimo. Nove milioni e mezzo subito, più altri 1,5 milioni legati all’amichevole internazionale, per un totale che arriverebbe a 11 milioni di euro.

Le cifre della Supercoppa Italiana

Queste, in sintesi, le cifre in ballo per la Supercoppa, che avrà inizio nella serata di giovedì, con la sfida contro il Napoli: