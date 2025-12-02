Milan-Lazio, contatto Pavlovic-Marusic: Rocchi boccia tutti, sentenza durissima

Continua a far discutere l’episodio di Pavlovic durante Milan-Lazio. Anche Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A, si è espresso sulla questione. Secondo l’ex arbitro il contatto di Pavlovic non è rigore ma non c’è nemmeno fallo della difesa.

Le parole di Rocchi sono state molto chiare in questo senso: la decisione giusta sarebbe stata quella di assegnare il calcio d’angolo. A seguito di ciò, Rocchi ha deciso di assolvere l’arbitro Giuseppe Collu ma allo stesso tempo ha costretto il Var, Alessandro Di Paolo, ad una giornata di Serie B, colpevole di aver richiamato l’arbitro ai monitor.

Queste le parole di Rocchi: “Questa decisione meritava un check di 15 secondi perché non ha nessun grado di punibilità. Non è rigore ma non è mai fallo sul difensore, qui la decisione giusta era calcio d’angolo”. Una sentenza che continuerà a far discutere.