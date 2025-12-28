Milan, Loftus-Cheek verso l’addio: dalla Turchia insistono

Ruben Loftus-Cheek può salutare il Milan nel mese di gennaio. Il centrocampista inglese cerca maggiore continuità per attirare l’attenzione della nazionale inglese e giocarsi le proprie carte in vista del Mondiale. Garanzie che al momento Allegri e il club rossonero non sono in grado di offrirgli. L’ex Chelsea sta quindi riflettendo sul proprio futuro, consapevole di non essere una prima scelta nello scacchiere rossonero.

Dalla Turchia fanno sul serio: Loftus-Cheek ci pensa

Nel corso della stagione ha trovato spazio in maniera discontinua, anche a causa della concorrenza e delle scelte tecniche dell’allenatore. In campionato ha collezionato 13 presenze, partendo titolare solo in cinque occasioni.

Dalla Turchia arrivano conferme sull’interesse concreto del Besiktas. Il club di Istanbul avrebbe intensificato i contatti per valutare un possibile affondo già nella finestra di gennaio. La dirigenza vede in Loftus-Cheek un profilo adatto alla Süper Lig e alle ambizioni europee della squadra.

Una proposta ufficiale potrebbe arrivare a breve. Il Milan, dal canto suo, non considera il centrocampista incedibile e resta in attesa di un’offerta ritenuta congrua. Il contratto del giocatore scade nel 2027 (4 milioni netti a stagione), ma la sensazione è che una separazione anticipata non sia da escludere.

Besiktas pronto a giocarsi la carta Abraham

Un elemento che potrebbe facilitare l’operazione è rappresentato da Tammy Abraham, oggi al Besiktas. L’attaccante conosce bene l’ambiente rossonero e potrebbe fare da tramite tra le parti. I due, inoltre, hanno condiviso l’esperienza nel settore giovanile e nella prima squadra del Chelsea, un legame che potrebbe pesare nella scelta finale.

Parallelamente, anche alcuni club di Premier League hanno chiesto informazioni sull’entourage del giocatore. Loftus-Cheek non esclude un ritorno in Inghilterra, soprattutto per aumentare il minutaggio e restare nel giro della nazionale guidata da Thomas Tuchel, che lo ha già convocato nelle soste di settembre e ottobre.