Il Milan ha scelto l’attaccante del futuro. Dopo attente valutazioni, Igli Tare sembra aver deciso di affondare il colpo per il centravanti a costo zero della Serie A. Un profilo tanto cercato e voluto da Allegri nella passata finestra di calciomercato estivo: Dusan Vlahovic. Il club lombardo sarebbe ad un passo dall’accordo.

Vlahovic dice addio alla Juve: accordo vicino con il Milan

Il futuro di Dusan Vlahovic sembra ormai segnato. La trattativa per il rinnovo con la Juve è ferma da tempo e l’elevato ingaggio ha raffreddato ogni dialogo, spingendo l’entourage dell’attaccante a muoversi in vista della prossima stagione. Il contratto dell’ex Fiorentina scade a giugno e l’ingaggio da 12 milioni ha frenato la Juventus nel portare avanti i dialoghi.

Ora, per Vlahovic sembra essersi aperta una nuova strada. L’entourage del bomber classe 2000 è ad un passo dall’accordo con un nuovo club, con l’addio alla Juventus che appare sempre più probabile. L’attaccante serbo, attualmente fermo ai box per un grave infortunio muscolare, per il quale si è addirittura operato, sarebbe sempre più vicino dal vestire rossonero.

Secondo quanto riportato da SPORT.es, in prima linea per assicurarsi il serbo a parametro zero ci sarebbe il Milan. I rossoneri, di fatto, avrebbero addirittura sorpassato il Barcellona nella corsa, portandosi ad un passo dall’accordo con gli agenti di Dusan Vlahovic. Restano da definire le cifre su cui le parti stanno ragionando per chiudere la trattativa.