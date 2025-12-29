Milan – Nkunku, la doppietta al Verona può cambiare tutto: cosa succede sul mercato?

La doppietta realizzata nel fine settimana contro l’Hellas Verona da Christopher Nkunku può stravolgere le azioni durante il calciomercato di gennaio da parte del Milan. Se l’ultima prestazione fosse il segnale di un cambio radicale (in senso positivo) le valutazioni dirigenziali potrebbero cambiare nettamente: fino a poco tempo fa si parlava insistentemente di una possibile separazione tra le parti già a gennaio. Ora, sta a Nkunku ripetersi e meritarsi una conferma nella rosa gestita da mister Allegri.

La ‘liberazione’ di Nkunku: cambia il suo destino?

Come analizzato in un inserto della Gazzetta dello Sport, grazie alla doppietta realizzata contro l’Hellas Verona, Christopher Nkunku ha trovato i primi due gol in maglia Milan. Ma, soprattutto, il francese è riuscito a ritrovarsi in campionato dopo ben 306 giorni (in occasione di un Chelsea-Southampton). Effettivamente, si era già sbloccato contro il Lecce in Coppa Italia, da quel momento, buio assoluto.

I 37 milioni spesi in estate dai rossoneri per acquistarlo sono sembrati una truffa assoluta e, infatti, si vociferava costantemente di una possibile partenza già a gennaio. Possibile che i piani del Milan cambino d’ora in poi? Con l’arrivo di Fullkrug e l’indisponibilità di Gimenez, è un’ipotesi da non scartare, ma non una sicurezza.

27 giorni per meritarsi la conferma: Nkunku è appeso a un filo

Malgrado la doppietta realizzata nel weekend, il futuro di Nkunku al Milan non è sicuro: il rendimento sin qui è stato davvero pessimo ed è oggettivo agli occhi di tutti. Per questo, il mese di gennaio, scombussolato dalla finestra invernale di calciomercato, sarà decisivo per l’attaccante classe ’97.

Ogni occasione sarà oro per dimostrare di meritare di indossare la maglia rossonera e guadagnarsi una conferma, almeno fino a giugno. Sono 27 i giorni a disposizione del francese, ossia sino al match con la Roma. Dunque, 6 gare a disposizione per confermarsi e conquistare la permanenza a Milano: ci sarà da lavorare duramente.