Milan, nome a sorpresa per l’attacco: Tare vuole il bomber della Serie A

Spunta un nome a sorpresa per l’attacco: in casa Milan si pensa al centravanti della Serie A. È un ex Inter.

Il Milan guarda al mercato di gennaio per rinforzare l’attacco e sul tavolo del direttore sportivo Igli Tare spunta un nome inatteso. Dopo le difficoltà riscontrate da Santiago Gimenez, il club rossonero valuta nuove soluzioni per aumentare il peso offensivo. La lista del direttore sportivo rossonero, Igli Tare, è ricca di nomi e tra questi figura anche un centravanti italiano che conosce bene il campionato.

Nuovo nome per l’attacco: Tare punta il bomber della Serie A

Secondo quanto filtra dagli ambienti di mercato, sul taccuino di Igli Tare sarebbe finito anche il nome di Andrea Pinamonti, valutato come possibile rinforzo per l’attacco. L’attaccante sta vivendo una stagione solida e continua, ritagliandosi un ruolo da protagonista in Serie A. Gol pesanti e prestazioni affidabili stanno dando una mano concreta al Sassuolo, neopromosso ma già capace di costruire una prima parte di campionato positiva, mettendo a segno punti importanti nella corsa alla salvezza.

Oltre al Milan, attorno al nome di Pinamonti si stanno muovendo anche Lazio e West Ham, segno di un interesse che va oltre i confini della Serie A. Il classe 1999, legato al Sassuolo da un contratto valido fino al 2027, ha finora realizzato 4 gol nelle 14 presenze in campionato. Un bottino costruito nonostante qualche problema fisico che lo ha costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

Se dovesse aprirsi uno spiraglio in uscita, la soluzione più probabile resterebbe quella del prestito, con un diritto o un obbligo di riscatto fissato su cifre importanti. Uno schema già visto: nella scorsa stagione, infatti, con il Sassuolo impegnato nella corsa per tornare in Serie A, l’attaccante aveva chiuso l’annata al Genoa, trasferendosi in rossoblù con un riscatto concordato a quota 15 milioni. Rientrato in estate in neroverde dopo un campionato convincente in rossoblù, il suo valore è aumentato notevolmente.