Milan, non solo l’attaccante: ecco il colpo in difesa!

Si scalda definitivamente il calciomercato del Milan, oltre ai passi in avanti nella trattativa con il West Ham per l’acquisto di Fullkrug, ora potrebbe concretizzarsi pure l’acquisto di un nuovo difensore. A tal proposito il ds dei rossoneri, Igli Tare, ha individuato nel profilo di Joe Gomez le caratteristiche ideali per rinforzare il reparto difensivo. Non è la prima volta che il giocatore del Liverpool viene accostato al Milan, già quest’estate era vicinissimo al trasferimento.

Joe Gomez è sempre più vicino al Milan? Svelati gli scenari

Secondo quanto riportato da TMW, il nome di Joe Gomez sarebbe una priorità per Massimiliano Allegri. Il giocatore rappresenterebbe un vero jolly nel reparto difensivo, vista la sua capacità di giocare sia come braccetto che come centrale nella difesa a 3. A facilitare il passaggio in rossonero del difensore ci potrebbe pensare proprio il Liverpool, che sta concedendo sempre meno minutaggio al difensore. Una trattativa che si potrebbe scaldare nelle ultime ore.