Milan, novità da Milanello in vista del Cagliari: un rossonero torna a disposizione!

Il Milan ha ritrovato la vittoria contro l’Hellas Verona, ma ha bisogno di riconfermarsi a Cagliari per restare vicino alla vetta della classifica. Massimiliano Allegri spera di riavere a disposizione Rafa Leao, assente da quasi un mese. Il portoghese è fondamentale per il tecnico toscano.

Nkunku non basta: Allegri aspetta Leao

La doppietta di Nkunku ha fatto tirare un sospiro di sollievo ad Allegri e ai tifosi rossoneri. Il francese, tuttavia, potrebbe lasciare Milano per un’esperienza in Turchia. L’unica certezza del reparto offensivo, insieme a Pulisic, è proprio Leao. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex Lille si sta allenando con la squadra e a Cagliari dovrebbe esserci. Discorso diverso per Matteo Gabbia.

Cagliari-Milan, Gabbia non ce la fa: ipotesi Odogu

Gabbia ha salato la sfida contro il Napoli e quella contro il Verona, ma non è ancora pronto per scendere in campo. Il difensore continua il suo lavoro personalizzato e di recupero. Allegri spera di riaverlo presto, perché le alternative dietro sono poche.

Nell’ultimo turno di campionato, infatti, ha fatto il suo esordio in Serie A il 19enne David Odogu, subentrato negli ultimi minuti. Difficilmente, però, il tedesco sarà schierato dal primo minuto.