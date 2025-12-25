Milan, novità importanti per il 2026? L’annuncio non lascia dubbi

Il Milan sta attraversando un fase importante, di affermazione ma anche di rinnovamento. Sul campo, la squadra di Max Allegri sta raccogliendo dei risultati interessanti, ma il futuro potrebbe portare anche a dei cambiamenti radicali che andrebbero a toccare la società e contestualmente anche la stessa squadra.
Milan, i movimenti per il futuro
Matteo Moretto, esperto di mercato, attraverso in canale di Fabrizio Romano, ha parlato proprio di quelli che potrebbero essere gli stravolgimenti per il futuro del Mila, a cominciare proprio dal comparto societario.
“Per il Milan dal punto di vista societario in questo 2026 ci aspettiamo sicuramente delle possibili novità perché iniziano ad esserci movimenti relativamente importanti sulla situazione economico-finanziaria del club. Da capire se ci possa essere una cessione di una quota o se ci possa essere un finanziamento per ripianare il debito (di RedBird, non del Club, ndr) con Elliott.
Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario relativamente a questi discorsi. Vi consiglio di seguire la vicenda”.