Milan, potrebbe saltare il colpo per gennaio: l’annuncio di Matteo Moretto

Il mercato di gennaio potrebbe diventare l’occasione giusta in casa Milan per andare a rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri. Arrivato Niclas Fullkrug, il club rossonero sta cercando di portare anche un esterno alla corte di Allegri e in queste ore stanno arrivando novità importanti.

Il nome di Juan Arizala, giocatore dell’Independiete Medellìn, è finito nel mirino del club rossonero già da diverso tempo. Tare e soci già da settimane stanno lavorando su quella che potrebbe essere la trattativa, e sembrava che il tutto stesse andando in una direzione positiva.

Eppure, proprio nelle ultime ore gli aggiornamenti non sono poi così positivi: Matteo Moretto, esperto di mercato, ha parlato proprio del giocatore colombiano, svelando quelle che sarebbero delle difficoltà emerse in queste ore per chiudere con il Milan.

“Il Milan era in trattativa avanzata, aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa. Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan“, ha detto Matteo Moretto.

Ed ancora, l’esperto di mercato ha porseguito: “Il Tolosa non può essere il punto d’appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perchè il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala”.