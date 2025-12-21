Milan, pronto il colpo low cost: Moncada vuole l’ex Porto

Il Milan ha un obiettivo chiaro nella testa in vista della prossima sessione di calciomercato. La società rossonera si sta muovendo per mettere nelle mani di Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale: i nomi in lista sono tanti e tra questi ci sarebbe anche quello di Diogo Leite. Un profilo che il direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, segue ormai da diverso tempo. A gennaio potrebbe maturare l’occasione giusta per portarlo in maglia rossonera.

Milan Tare pensa al colpo low cost: è il pupillo di Moncada

Il Milan starebbe pensando di puntare su un difensore a basso costo, giovane e in linea con la filosofia societaria targata RedBird. Stando alle ultime voci di mercato, il club rossonero si sarebbe fiondato con decisone su uno dei giocatori maggiormente seguiti da Moncada negli ultimi 18 mesi. Si tratta di Diogo Leite, difensore portoghese classe 1999 che gioca nell’Union Berlino.

In questa stagione Diogo Leite ha già messo insieme 12 presenze, trovando spazio con continuità e firmando anche un assist in Coppa di Germania. Un rendimento che lo mantiene sotto osservazione, soprattutto considerando la situazione contrattuale: l’accordo con il club è valido fino al 30 giugno 2026. Un dettaglio che pesa nelle valutazioni di mercato, visto che la sua quotazione, oggi intorno ai 17 milioni di euro, potrebbe diventare più accessibile e favorire un’operazione sostenibile. Sul giocatore, inoltre, ci sarebbero anche Fenerbahce e Fiorentina.

Mancino naturale, Diogo Leite può rappresentare un’alternativa affidabile sia a Matteo Gabbia sia a Strahinja Pavlovic nella difesa disegnata da Allegri. Il portoghese è un profilo duttile, potendo giocare anche da terzino sinistro. Inoltre, sa bene cosa significa giocare sotto pressione.