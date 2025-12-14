Milan-Sassuolo, Marelli durissimo: “Pulisic? Gol da convalidare. Su Pavlovic e Cheddira…”

Luca Marelli ha parlato nel post partita di Milan-Sassuolo, commentando alcuni episodi discussi della gara. L’ex arbitro è stato durissimo nell’analizzare le scelte in campo, non tutte corrette secondo quanto dichiarato dallo stesso opinionista arbitrale di DAZN. Su tutte, la rete annullata di Pulisic e il contatto Pavlovic-Cheddira, fanno molto discutere.

Marelli sicuro: il commento sulle decisioni arbitrali di Milan-Sassuolo

Marelli è subito intervenuto sul gol annullato a Pulisic:

“La rete annullata a Pulisic lascia molti dubbi, c’è un contatto ma non vedo alcuna spinta di Loftus Cheek. L’arbitro ha fischiato poco ed è molto sotto soglia questo contatto, si appoggia con le mani sulla schiena quindi secondo me non doveva essere annullata”.

Sul primo contatto dubbio in area:

“All’88’ contatto Laurientè-Tomori, non c’è infrazione da parte di Tomori, è una dinamica di marcatura, è Laurientè che inciampa sulla gamba di Tomori che è dietro ma non va a fare nulla di irregolare, è semplice scontro di gioco”.

Infine Marelli ha commentato il secondo episodio dubbio: