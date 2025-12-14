Milan-Sassuolo, Tare si espone sul rinnovo di Maignan: l’annuncio

Il Milan di mister Massimiliano Allegri va a caccia della quarta vittoria di fila per consolidare la propria posizione in vetta alla Serie A. I rossoneri riprendono il discorso campionato a San Siro, in occasione del match contro il Sassuolo. A pochi minuti dalla sfida, a caratterizzare il pre gara ci ha pensato il direttore sportivo Igli Tare. Il ds rossonero ha toccato uno dei temi più delicati nell’ambiente Milan: il rinnovo di Mike Maignan.

Tare fa chiarezza su Maignan: le parole del ds

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. Il ds rossonero ha messo le cose in chiaro su Mike Maignan: “Siamo partiti con un gruppo fantastico, ci segue e che ha voglia. C’è grande determinazione, siamo molto contenti ma dobbiamo fare ancora tanto. Rinnovo Maignan? Non abbiamo mai parlato di numeri, parlare di Mike è facile, è un ragazzo straordinario e un grande leader. A lui piace stare al Milan e al Milan piace che lui stia qui, ma ora pensiamo alla partita e poi ne parleremo”.

Sul mercato di gennaio: “È molto difficile, noi saremo attenti e vedremo nel caso se ci sarà qualcosa che può migliorare questa squadra e lo faremo, ma per ora la squadra è in crescita, compreso Nkunku nel secondo tempo di Torino. Oggi è una grande occasione per vedere il vero Nkunku, che tutti aspettiamo. Gimenez sta avendo questo problema (alla caviglia ndr) ma lo aspettiamo per vedere veramente di cosa è capace”.

