Milan scatenato, altro colpo per l’attacco: affare A SORPRESA!

Il Milan si appresta a essere una delle società più scatenato nel mercato di gennaio ormai alle porte. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport svela che i rossoneri stanno seguendo Andrej Kostic, attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado. Il suo nome è emerso con forza nei giorni scorsi e oggi è una pista concreta per il mercato di gennaio. Un’operazione pensata per il futuro, ma che si inserisce in un periodo già movimentato per il Milan, tra nuovi arrivi e giovani da far crescere a Milanello.

Mercato Milan, rossoneri su Andrija Kostic: la rivelazione

Il Milan è concretamente sulle tracce di Andrej Kostic. La trattativa – fa sapere Gazzetta.it – è avviata ma non ancora chiusa. Il Milan vuole capire margini e tempi, mentre il Partizan valuta il cartellino tra i 5 e i 10 milioni di euro.

L’idea è quella di un inserimento graduale, con il Milan Futuro come tappa intermedia per permettere al ragazzo di ambientarsi al calcio italiano.

Chi è Andrej Kostic, il nome seguito dal Milan per l’attacco

Kostic è un attaccante moderno, strutturato e in piena crescita. Può giocare sia come prima sia come seconda punta, ha fisico e centimetri, 188, e una progressione che ha convinto il Partizan Belgrado a puntare subito su di lui dopo il trasferimento estivo dal Buducnost. In Serbia lo hanno paragonato a Dusan Vlahovic, un riferimento ingombrante ma che rende l’idea del profilo osservato dal Milan. In stagione ha già segnato 8 gol nel campionato serbo, diventando il secondo miglior marcatore della squadra.

Il mercato di gennaio è già entrato nel vivo. Il Milan lavora su più fronti, tra il probabile arrivo di Fullkrug in prestito con diritto di riscatto e l’inserimento di giovani profili da sviluppare nel tempo, come lo stesso Kostic.