Milan, scelto il nuovo bomber: c’è l’offerta ufficiale

Il Milan continua a studiare il colpo in attacco per migliorare il proprio rendimento sotto porta. I rossoneri vogliono trovare il profilo adatto per avere finalmente il centravanti di razza che Allegri necessita. Il primo segnale ufficiale arriva proprio quest’oggi, con la prima offerta recapitata al West Ham per Niclas Fullkrug.
Milan, c’è l’offerta ufficiale per il centravanti: la situazione
Secondo le ultime indiscrezioni di mercato riportate da Gianluca Di Marzio, il Milan ha inoltrato la prima richiesta ufficiale al West Ham per Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è il profilo individuato per diventare il centravanti puro della formazione di Massimiliano Allegri.
L’offerta presentata dal Diavolo al club londinese si basa sulla formula del prestito con diritto di riscatto. I rossoneri hanno già il sì da parte di Fullkrug, pienamente convinto dal progetto milanista e dal trasferimento in Serie A. Le prossime giornate ci daranno maggiori informazioni su quello che sembra ormai l’obiettivo numero uno di Igli Tare per l’attacco.