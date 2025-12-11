Milan, scoppia la polemica: tifosi furiosi per la scelta della Serie A

I tifosi del Milan stanno inavadendo i social con commenti decisamente interdetti per la scelta della Lega Serie A di premiare come Ea Sports FC Player of the Month di novembre Jamie Vardy e non Mike Maignan. Per i supporters rossoneri, le prestazioni del portiere erano decisamente più meritevoli di un riconoscimento maggiore.

Snobbato Maignan: il giocatore del mese della Serie A è Vardy

Non bastano a Maignan i due rigori parati (quello a Dybala contro la Roma e quello a Calhanoglu contro l’Inter). I voti dei tifosi hanno eletto come giocatore del mese di novembre della Serie A l’attaccante della Cremonese Jamie Vardy, autore di tre gol in quest’ultimo mese. Tantissimi tifosi non hanno preso bene questa decisione e non si spiegano come un estremo difensore che è stato così decisivo con le sue parate sui risultati della sua squadra possa non essere eletto come miglior giocatore di questo mese.