Milan show contro il Verona: il grande ritorno aiuta Allegri

Il Milan ha vinto per 3-0 contro il Verona grazie al gol di Pulisic e alla doppietta di Nkunku. I rossoneri si portano così momentaneamente in vetta alla classifica in Serie A.
Nkunku si riprende il Milan: super vittoria contro il Verona
I rossoneri hanno fatto un po’ di fatica a sbloccare il risultato nel primo tempo, trovando la rete solo nel finale grazie al gol di Pulisic dopo una sponda aerea di Rabiot. Nella ripresa diventa tutto più facile: Nkunku sigla il suo primo gol in Serie A su calcio di rigore, per poi raddoppiare con un comodo tap-in dopo una conclusione di Modric.
Il ritorno al gol del francese è forse la notizia più bella di oggi: le sue reti mancavano tanto al Milan, con Allegri che può contare anche sul suo apporto per continuare a sognare.