Milan, svolta in vista del Torino: decisione a sorpresa di Allegri

Il Milan si prepara alla prossima sfida contro il Torino. La squadra rossonera ha voglia di mettere in campo una prestazione di livello, ma al tempo servirà gestire bene le forze anche in virtù di quello che sono i problemi legati all’infermeria.
Allegri sa bene che quella contro la squadra granata è un’occasione ghiotta, al tempo stesso c’è la necessità di non rischiare nulla sotto il punto di vista fisico, integrare in campo quelli che atleticamente sono pronti a dare un contributo importante.
Milan, in campo Loftus-Cheek e non Ricci: le ultime
Secondo quanto riportato da Sky Sport, per il Milan ci sarebbero un paio di dubbi legati al centrocampo: tra questi anche colui che andrà a prendere il posto di Fofana.
Come riportato da Peppe Di Stefano, in campo dovrebbe andarci Loftus-Cheek e non Ricci come si era pensato nelle scorse ore: soluzione a sorpresa, dunque, per il tecnico rossonero che da qui all’inizio del match proseguirà nelle sue valutazioni.