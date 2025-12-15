In casa Milan il lavoro non riguarda solo il mercato in entrata. La dirigenza rossonera è impegnata anche sul fronte dei rinnovi, con diverse situazioni ancora aperte. In attesa di definire quello di Mike Maignan, il club ha accelerato per blindare un altro elemento centrale nel progetto di Massimiliano Allegri. Si tratta di Alexis Saelemaekers, considerato un punto fermo dello spogliatoio e una pedina tattica fondamentale. Il dialogo tra le parti è entrato in una fase decisiva e l’accordo in poche ore si è trasformato in una stretta di mano ufficiale.

Il Milan blinda il belga: i dettagli del rinnovo

Il Milan e Alexis Saelemaekers hanno definito gli ultimi dettagli del rinnovo contrattuale. La società rossonera ha avanzato messo sottochiave il calciatore belga con un rinnovo fino al 30 giugno 2031, con opzione per un ulteriore anno. Secondo ‘Calciomercato.com’, l’accordo prevede anche un consistente incremento dell’ingaggio: il belga dovrebbe percepire uno stipendio che si aggira sui 3 milioni.

Massimiliano Allegri ha scelto di puntare su di lui con grande convinzione già la scorsa estate, respingendo le offerte arrivate al Milan. Una decisione che oggi trova conferma nei numeri e nelle prestazioni (15 presenze, 2 gol e 3 assist). Le esperienze in prestito con Bologna e Roma hanno inciso in modo concreto sul suo rendimento, permettendogli di tornare a Milano più maturo e continuo. Oggi il belga è un titolare stabile nello scacchiere di Massimiliano Allegri e non ha alcuna intenzione di cedere il posto.

La nota ufficiale del club

Il Milan ha reso pubblico il rinnovo di Saelemaekers attraverso un comunicato ufficiale: