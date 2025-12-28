Milan-Verona, che traguardo per i rossoneri: “Dietro solo Como e Cagliari”

Nell’importante successo del Milan contro l’Hellas Verona per 3-0, c’è stato spazio anche per una nota positiva che va oltre il risultato ottenuto sul campo dagli uomini di Max Allegri. In casa rossonera, infatti, è arrivato l’esordio assoluto in Serie A di David Odogu. Il giovane difensore tedesco classe 2006 ha fatto il suo ingresso in campo nel finale di gara contro gli scaligeri. Il debutto del centrale ha sancito un nuovo record stagionale per il Diavolo.

Milan, largo ai giovani: con Odogu sono 4 i giocatori nati dopo il 2005 impiegati in Serie A

Secondo quanto riportato da Opta, con l’ingresso in campo di David Odogu salgono a quattro i giocatori nati dal 2005 in poi utilizzati dal Milan in questa Serie A. Il tedesco, arrivato in estate dal Wolfsburg, fino a questo momento aveva trovato spazio solo con il Milan Futuro.

A risultato acquisito, mister Allegri ha deciso di regalargli la prima presenza in rossonero. Aggiornato, dunque, un dato che vede solo Como e Cagliari far meglio, con cinque giovani impiegati a testa.