Milan – Verona, scoppia la polemica a fine gara: arriva l’accusa

di
I giocatori del Milan applaudono i tifosi alla fine della partita contro il Verona

Il Milan ha battuto per 3-0 il Verona, ottenendo tre punti davvero importanti per la sua classifica. Non mancano, però, anche stavolta le polemiche: gli avversari infatti recrminano per il rigore che ha permesso al Milan il 2-0, concesso per una trattenuta di Nelsson su Nkunku.

Dal Verona protestano per il rigore dato al Milan: “Episodio non chiaro”

A protestare è stato il vice allenatore del Verona Bertolini nel suo intervento a Dazn:

“Pur rispettando le decisioni dell’arbitro, di episodi così ce ne sono tanti, di mezze trattenute così: è sembrato un po’ un rigorino. Non è un episodio chiarissimo, ci sono tante situazioni del genere”.

A detta del Verona, quindi, la decisione dell’arbitro Fabbri di concedere il calcio di rigore al Milan per la trattenuta di Nelsson è eccessivamente severa.

Marelli smentisce le proteste: “Decisione corretta”

Anche l’opininosta arbitrale di Dazn Luca Marelli ha confermato però come ci fosser pochi dubbi su questo episodio, smontando quindi le eccessive proteste in casa Verona:

“Concordo con la decisione di Fabbri: c’è una trattenuta a due mani di Nelsson su Nkunku. Ha visto bene”.

Non dovrebbero esserci, quindi, troppe polemiche in questo caso: la decisione dell’arbitro sembra corretta, il rigore al Milan doveva essere concesso.

Felice Leopoldo Luongo

