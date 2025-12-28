Milan – Verona, scoppia la polemica a fine gara: arriva l’accusa

Il Milan ha battuto per 3-0 il Verona, ottenendo tre punti davvero importanti per la sua classifica. Non mancano, però, anche stavolta le polemiche: gli avversari infatti recrminano per il rigore che ha permesso al Milan il 2-0, concesso per una trattenuta di Nelsson su Nkunku.

A protestare è stato il vice allenatore del Verona Bertolini nel suo intervento a Dazn:

“Pur rispettando le decisioni dell’arbitro, di episodi così ce ne sono tanti, di mezze trattenute così: è sembrato un po’ un rigorino. Non è un episodio chiarissimo, ci sono tante situazioni del genere”.