Milan – Verona, scoppia la polemica a fine gara: arriva l’accusa

Il Milan ha battuto per 3-0 il Verona, ottenendo tre punti davvero importanti per la sua classifica. Non mancano, però, anche stavolta le polemiche: gli avversari infatti recrminano per il rigore che ha permesso al Milan il 2-0, concesso per una trattenuta di Nelsson su Nkunku.
Dal Verona protestano per il rigore dato al Milan: “Episodio non chiaro”
A protestare è stato il vice allenatore del Verona Bertolini nel suo intervento a Dazn:
“Pur rispettando le decisioni dell’arbitro, di episodi così ce ne sono tanti, di mezze trattenute così: è sembrato un po’ un rigorino. Non è un episodio chiarissimo, ci sono tante situazioni del genere”.
A detta del Verona, quindi, la decisione dell’arbitro Fabbri di concedere il calcio di rigore al Milan per la trattenuta di Nelsson è eccessivamente severa.
Marelli smentisce le proteste: “Decisione corretta”
Anche l’opininosta arbitrale di Dazn Luca Marelli ha confermato però come ci fosser pochi dubbi su questo episodio, smontando quindi le eccessive proteste in casa Verona:
“Concordo con la decisione di Fabbri: c’è una trattenuta a due mani di Nelsson su Nkunku. Ha visto bene”.
Non dovrebbero esserci, quindi, troppe polemiche in questo caso: la decisione dell’arbitro sembra corretta, il rigore al Milan doveva essere concesso.