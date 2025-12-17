Napoli, Conte può spiazzare Allegri: ruoli inediti per tre azzurri?

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan si avvicina. La squadra di Antonio Conte sta definendo la formazione solo in queste ore, tra possibili sorprese e scelte non definitive. Per il Milan di Massimiliano Allegri, alla seconda sfida stagionale contro gli azzurri, leggere questi segnali diventa fondamentale.

Napoli in costruzione, il Milan osserva: le profili degli azzurri

Il Napoli potrebbe presentarsi con il 3-4-2-1, sistema ormai abituale, anche se il rientro di Stanislav Lobotka apre a riflessioni.

In porta è atteso Milinkovic-Savic, mentre davanti a lui si profila una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno. Una scelta che non passerà sicuramente inosservata nello staff del Milan, perché l’arretramento del capitano azzurro può cambiare equilibri e uscite palla al piede.

In mezzo al campo torna Lobotka, rientrato contro l’Udinese, con accanto McTominay. Sulle fasce, potrebbero vedersi Politano e Spinazzola: l’ex Inter, in particolare, agirebbe da esterno a tutta fascia, prendendo la casella che, di solito, è proprio di Di Lorenzo.

In attacco, si attendono le conferme sia di Hojlund che di Neres, mentre Elmas potrebbe agire, a sorpresa, da esterno, con Noa Lang che partirebbe eventualmente dalla panchina.