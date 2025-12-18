Napoli-Milan, Allegri: “Dovevamo difendere meglio”, poi il commento sull’arbitraggio

Il Milan cede al Napoli di Antonio Conte e lascia la Supercoppa Italiana in semifinale. I gol di Neres nel primo tempo e di Hojlund nella seconda frazione sono fatali per i rossoneri, che non riescono a imbastire una buona reazione nel secondo tempo. Sulla partita è intervenuto dopo il match Massimiliano Allegri. Le sue parole ai microfoni di Mediaset.

Napoli-Milan, Allegri: “Buona partita di entrambe, non parlo dell’arbitro “

Massimiliano Allegri ha parlato dopo la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa Italiana. Di seguito le sue dichiarazioni.

Sulla partita.

“Abbiamo affrontato un Napoli forte, potevamo fare meglio sui due gol ma è stata una buona partita di entrambe le squadre“.

Arbitraggio e gol subiti.

“L’arbitro ha fatto molto bene. Voglio analizzare solo la partita. Sui due gol potevamo fare molto meglio, dovevamo difendere meglio. Dobbiamo lavorare su questo, anche col Torino abbiamo subito gol evitabili. Questa partita deve essere vista come opportunità per migliorare ma ovviamente dispiace essere usciti. Non è solo stasera, ultimamente prendiamo troppi gol quindi dobbiamo migliorare.”.

Difesa a 4.

“No stasera era una partita che dovevamo recuperare quindi alla fine abbiamo cambiato. Questo però non stravolge 3 mesi di lavoro. Bisogna analizzare con serenità e solo quest’ultima ci può permettere i lottare per arrivare tra le prime 4. Dobbiamo riprendere il cammino e continuare a fare quanto di bene fatto finora“.

Nkunku.