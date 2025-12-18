Napoli – Milan, svelate le formazioni UFFICIALI: la scelta su Leao e Modric

Manca circa un’ora dal fischio d’inizio della sfida tra il Napoli e il Milan, valevole per la prima delle due semifinali della Supercoppa Italiana. In casa rossonera, l’obiettivo è quello di difendere il trofeo conquistato nella scorsa stagione: di fronte ci sono i campioni d’Italia che, dal canto proprio, cercheranno di rifarsi dopo le due sconfitte consecutive contro Benfica e Udinese.

Ma quali sono gli uomini scelti da Massimiliano Allegri per la sfida agli azzurri? In questi istanti è stata svelata la formazione scelta dal tecnico livornese per il match di questa sera (il fischio d’inizio è in programma alle ore 20).

Supercoppa Italiana: la formazione titolare del Milan contro il Napoli

L’assenza di Rafa Leao e la scelta di far partire dalla panchina sia Davide Bartesaghi che Luka Modric: queste sono le mosse di Allegri per la sfida di questa sera contro il Napoli.

Questa la formazione titolare che scenderà in campo dal primo minuto: