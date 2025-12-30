Nkunku – Fenerbahce, aggiornamento dell’ultim’ora: annuncio da Di Marzio

Christopher Nkunku ha impiegato pochi minuti per lasciare il segno in campionato nell’ultimo match contro il Verona. Una doppietta che vale i primi gol in Serie A e riaccende l’entusiasmo di San Siro. Sotto la Curva Sud l’attaccante francese ha mostrato carattere e qualità, elementi che tornano utili anche fuori dal campo.

Il suo nome, infatti, è già entrato nei radar del mercato: in queste ore si parla di un interesse concreto del Fenerbahce, mentre il Milan osserva e riflette su una situazione che potrebbe restare potenzialmente aperta.

Il Fenerbahce e il richiamo di Tedesco: come stanno le cose su Nkunku

Secondo quanto confermato da Gianluca Di Marzio, il Fenerbahce si è mosso per l’attaccante arrivato in rossonero dal Chelsea. A Istanbul c’è Domenico Tedesco, allenatore che conosce bene Nkunku e che lo apprezza da tempo. I due hanno condiviso una stagione importante ai tempi del Lipsia, chiusa con venti gol. Un legame tecnico e umano che spinge il club turco a provarci, anche se l’operazione resta complicata sul piano economico e non solo.

Dal punto di vista economico il Milan non fa sconti. Dopo aver definito l’arrivo di Fullkrug per l’attacco, il club chiede una cifra vicina ai 35 o 37 milioni pagati al Chelsea. Ma al centro di tutto c’è la volontà di Nkunku. Il francese vuole restare a Milano e giocarsi le sue chance con Massimiliano Allegri. L’idea è quella di rimanere almeno fino a fine anno, provando a conquistare ambiente e tifosi.