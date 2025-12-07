Novità importantissima in casa Milan: lettera alla Lega e proposta ufficiale a favore dei tifosi!

Nelle ultime settimane il tema del costo dei biglietti del settore ospiti è tornato al centro della discussione. La Curva Sud Milano ha messo in evidenza alcuni aumenti rilevanti in diverse partite di Serie A e la prossima trasferta contro il Torino è solo l’ultimo esempio. Già da metà novembre, il Milan avrebbe iniziato a muoversi in modo formale, chiedendo alla Lega Serie A di affrontare la questione. Ora la proposta rossonera arriva ufficialmente all’assemblea di venerdì 12 dicembre.

Un problema che divide i tifosi e i club

Per quanto riguarda la trasferta di Torino, contro i granata, il tagliando per il settore ospiti costa 45 euro, mentre per le partite interne dei granata contro Como e Cremonese il prezzo è fissato a 25 euro. La Curva Sud Milano ha riportato più volte questa differenza nelle ultime settimane, sottolineando come l’aumento rischi di incidere sulla partecipazione dei tifosi in trasferta.

Il tema coinvolge tutta la Serie A, che negli ultimi anni ha discusso più volte dell’esigenza di trovare un equilibrio fra ricavi, sicurezza e accessibilità degli stadi.

La mossa del Milan e la proposta in assemblea

A metà novembre il club rossonero ha inviato una lettera al presidente della Lega Serie A, Enzo Simonelli, chiedendo che la questione venisse discussa in assemblea. L’obiettivo è introdurre un tetto al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti, così da evitare oscillazioni troppo elevate da stadio a stadio.

La discussione è stata inserita tra i punti all’ordine del giorno dell’assemblea di venerdì 12 dicembre (“Proposta AC Milan di introduzione di un ‘tetto’ al prezzo dei biglietti riservati al settore ospiti”). Un passaggio che tutti i tifosi del Milan, e non solo, seguiranno con attenzione.

Un segnale di attenzione verso i tifosi

La vicenda coinvolge la comunità rossonera e tocca un tema sentito in tutto il Paese. I tifosi chiedono criteri più omogenei, mentre i club valutano come conciliare sostenibilità e accesso agli stadi. Il confronto in Lega rappresenta un’occasione per dare una risposta concreta.

Il Milan punta a mostrare attenzione verso chi segue la squadra in ogni città. È un gesto che rafforza il legame con i propri sostenitori e che potrebbe diventare un precedente importante per il campionato.