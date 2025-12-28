Paura a San Siro, arresto cardiaco per un tifoso: cosa è successo prima di Milan – Verona

Ci sono stati attimi di paura a San Siro prima dell’inizio della gara fra Milan e Verona. Un tifoso ha infatti accusato un arresto cardiaco mentre saliva le scale per entrare nello stadio, generando momenti di paura fra i tifosi presenti.

Arresto cardiaco per un tifoso prima di Milan – Verona

Il tutto è accaduto verso mezziogiorno, prima dell’inizio della partita a San Siro. Un tifoso ha accusato un arresto cardiaco mentre stava salendo le scale per dirigersi presso il terzo anello dello stadio. I soccorsi sono stati tempestivi: prontamente è arrivata un’ambulanza, con i medici che hanno dapprima stabilizzato le sue condizioni prima di trasportarlo in ospedale. L’uomo è attualmente in codice rosso.